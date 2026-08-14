Bursa’nın Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Erikli Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında hareketli saatler yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki ailenin fertleri arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

BIÇAK ÇEKTİ, SOKAK ORTASI KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Giderek büyüyen kavgada taraflardan biri, yanında bulunan bıçakla karşı gruptakilere saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı.

1'İ BIÇAKLA 6 KİŞİ YARALANDI, ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Meydana gelen arbedede 1 kişi aldığı bıçak darbeleriyle, 5 kişi ise aldığı darbeler sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kavgaya karışan diğer şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İki ailenin sokak ortasındaki bıçaklı ve tekmeli kavgası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.