Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Fatih Mahallesi Ertem Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan bir kişi ağır yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan mermilerden ikisi Oğulcan Dinç'in karnına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Dinç ağır yaralanırken, silahı ateşleyen şüpheli ise olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı Oğulcan Dinç'e ilk müdahaleyi sokakta yaptı. Ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dinç, tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, bir adet tabanca ile çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Emniyet güçleri, kimliği henüz açıklanmayan kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma yürütyor.