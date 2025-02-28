Erzincan Belediyesinin sahipsiz köpekleri katletmesi başta olmak üzere birçok hayvan hakkı ihlalini gündeme getiren hayvan hakları aktivisti İbrahim Kaya dikkat çeken bir iddiada bulundu. Kayıplara karışan ayının bulunduğuna dair haberlere rağmen yetkililerin konuyla ilgili açıklama yapmadığını belirten Kaya, “Doğa Koruma Milli Parklar Bursa Müdürlüğü muhtemelen genel müdürlükten gelen talimatla bu ayıyı öldürdüğüne dair ciddi şüphelerimiz var” dedi.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'ndan, rüzgarda devrilen ağacın elektrikli çiti tahribi sonucu kaçan bozayıyı arama çalışmaları 2'nci gününde de sürüyor. Gece sabaha kadar bölgede arama yapıp, 'Belki geri döner' diye kara yolunu kontrol altında tutan ekipler, bozayıya ulaşamadı. Toplam 30 kişiden oluşan Jandarma ve Doğa Koruma ve Çevre Timi ile Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait ekipler, arama çalışmaları başlatmıştı. Ayının bulunduğuna ilişkin çıkan haberlerle ilgili yetkililer tarafından bir açıklama yapılmazken hayvan hakları aktivisti İbrahim Kaya, dikkat çeken iddialarda bulundu.

“AYIYI ÖLDÜRDÜNÜZ MÜ SATTINIZ MI?”

Rehabilitasyon Merkezinden kaçan ayının bulunduğuna dair çıkan haberlerle ilgili bilgi ya da belge paylaşılmadığını söyleyen Hayvan Hakları aktivisti İbrahim Kaya, “Bursa Doğa Koruma Müdürlüğüne bağlı doğa yaşam alanı olan ayı barınağından 18 Ocak tarihinde bir ayı kaçmıştı. 24 Ocak tarihinde ayının bulunduğuna dair bir haber yapıldı. Haberi yapan kişiye ‘bu haberi neye istinaden yaptın sana herhangi bir video ya da belgeyle bunu kanıtladılar mı?’ diye sordum ‘bende video istedim ama herhangi bir belge sunmadılar’ diye cevap verdi. Barınağa soruyorum barınak görevlileri de ‘barınağa ayı teslim edilmedi’ diyor. Doğa Koruma Milli Parkları Müdürlüğü ayı kaçtıktan üç gün sonra avcıları oraya seferber ettiğine dair paylaşımlar yapmıştı. Avcılığın yasak olduğu bölgede avcıları denetleyen bir kurum olan Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü neden avcıları seferber etti? Bugün soruyoruz ayıyı öldürdünüz mü sattınız mı? Bununla alakalı net bir cevap alamıyoruz. Tedavi ettiği kuşları bile doğaya salarken kişisel reklamlar yaparak video çeken kurum bugün ayıyı bulduğunu beyan ediyor ama herhangi bir paylaşım yada bilgi sunmuyor. Bölgeye çıkan ekiplerin normalde yaka kamerası takması gerekiyor. Bu ayı yakalama operasyonun kayıt altında olması gerekiyor ama bugün Doğa Koruma Milli Parklar Bursa Müdürlüğü muhtemelen genel müdürlükten gelen talimatla bu ayıyı öldürdüğüne dair ciddi şüphelerimiz var. Tekrar soruyoruz ayıyı öldürdünüz mü sattınız mı?” ifadelerini kullandı.