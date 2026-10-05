Olay, Gemlik ilçesi Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evde yaşayan Vural ve Asiye Kara’dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çiftin yaşadığı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 60’lı yaşlarda oldukları öğrenilen karı kocayı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vural ve Asiye Kara’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri evde ve çevresinde inceleme başlattı. Çiftin cenazeleri, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÜST KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, çiftin ölümünün şüpheli olması üzerine soruşturmayı genişletti. Yapılan çalışmalar sonucunda, çiftin üst komşusu K.S. (47) gözaltına alındı. Vural ve Asiye Kara çiftini öldürdüğü iddia edilen K.S.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.