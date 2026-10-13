Kaza, saat 17.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Büyükdere Sokak'ta meydana geldi.
Samet K. (40) yönetimindeki otomobil, ara sokağa dönüş yaptığı esnada iddiaya göre halası Z.Ç.'nin elini bırakarak kaldırımdan yola inen Melis Çalım'a çarptı.
Otomobilin üzerinden geçtiği küçük çocuk ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracın altından çıkardığı Melis'i İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuğun, ambulanstayken kalbi durdu.
Melis Çalım, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ
19 Ekim'de doğum günü olduğu öğrenilen Melis Çalım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Otomobil sürücüsü Samet K. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.