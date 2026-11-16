Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’nde, Emin Sokak ile Demirel Sokak’ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta yaşandı.
Emin Sokak üzerinde ilerleyen Aykut A. yönetimindeki 34 BDY 220 plakalı otomobil ile Demirel Sokak’tan kavşağa çıkan Muharrem S. (56) idaresindeki 16 KP 563 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan Nurgül S. (52) ve Emine S. (76) yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.