Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek mahallede paniğe neden oldu. Bir evde başlayan alevler, bitişikteki 4 eve daha sıçrayınca toplam 5 ev yangından etkilendi. Olayda 10 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Turgutalp Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki yapılara yayıldı.

Alevlerin 4 eve daha sıçraması üzerine bölgeye İnegöl’ün yanı sıra Bursa’nın çevre ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çalışma başlattı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 10 kişi için olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Sağlık ekipleri, vatandaşlara ambulanslarda ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Bölgede itfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve alevlerin daha fazla yayılmasını önleme çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılması bekleniyor.