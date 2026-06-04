Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri çevreyi kontrol altına alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu tesiste maddi hasar oluştu.