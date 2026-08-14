Bursa’nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Fevzibey Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya imalathanesinde, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşletmeden yükselen yoğun dumanı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ELYAF VE SÜNGERLER ALEV ALDI, YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Mobilya imalathanesinin içinde yer alan elyaf ve sünger gibi kolay tutuşan malzemelerin alev almasıyla yangın hızla büyüdü. Olay yerine kısa sürede ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangının çevre binalara ve komşu dükkanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye erlerinin yürüttüğü yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından alevler tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

İMALATHANEDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, soğutma çalışmalarının tamamlandığı mobilya imalathanesinde maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla iş yerinde inceleme başlattı.