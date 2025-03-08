Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin zincirine sıkışan 11 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Alınan bilgiye göre Huzur Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan Suriye uyruklu Hisam R. (37), arkasında oturan kızı Lamar R.'nin sol ayağının aniden motosikletin zincirine takılması sonucu kontrolü kaybetti.
Motosiklet devrilirken küçük kızın ayağı zincire dolanarak sıkıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden kurtarılan çocuk, İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.