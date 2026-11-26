Olay, saat 12.30 sıralarında Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Fatih Caddesi’nde bulunan Atatürk İlkokulu’nun önünde meydana geldi.

OKUL ÖNÜNDE TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre, çocuğunu okuldan almak için gelen Filiz Yeşilyurt ile boşanma aşamasındaki eşi Taksim Yeşilyurt arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Taksim Yeşilyurt, yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti.

EŞİNİ VURDUKTAN SONRA AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Kulak ve omzuna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılan Filiz Yeşilyurt ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeden kaçan Taksim Yeşilyurt, birkaç sokak ileride aynı silahla göğsüne ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Filiz Yeşilyurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taksim Yeşilyurt da kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.