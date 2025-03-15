Bursa'da dereye düşen otomobilin 25 yaşındaki sürücüsü Bartu Ö. ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Buse A. yaralandı.
Alınan bilgiye göre Bursa-Ankara kara yolunda Mezit Boğazı'nda seyir halinde olan Bartu Ö. idaresindeki 10 ALY 439 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak dereye düştü.
Kaza sonucu sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Buse A. yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.