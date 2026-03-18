Kaza, saat 00.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Alihan B. (18) idaresindeki 41 AGH 498 plakalı otomobil, virajı aldığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. Araç, yol kenarında bulunan enerji nakil hattına ait beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Alihan B. ile araçta bulunan Sercan A. (14) ve Arda Y. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

