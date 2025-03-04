Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilde sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre İznik- Sakarya Devlet Karayolu, Kaynarca Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan 27 yaşındaki Recep Karakulak idaresindeki 11 ABZ 305 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan Yücel S. yönetimindeki 16 CSR 48 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kaza sonucu otomobil sürücüsü Recep Karakulak ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan 29 yaşındaki Ramazan B. ve 26 yaşındaki Samet K. yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Recep Karakulak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ramazan B. ile Samet K.’nın tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.