Kaza, saat 21.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde meydana geldi. Hamza B. (22) yönetimindeki 16 DAG 83 plakalı otomobil, sokaktan caddeye çıkış yapan Paşhali B. idaresindeki 16 BLD 934 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Paşhali B. ile arkasında bulunan annesi Hanifa B. yaralandı.
ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğluna ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Ağır yaralanan Hanifa B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.