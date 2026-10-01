Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-Yalova kara yolunun Orhangazi girişinde meydana geldi. OTOMOBİL TAKLA ATARAK TERS DÖNDÜ Bursa'dan İstanbul yönüne giden Günay Y. (24) yönetimindeki H 7707 BC yabancı plakalı otomobil, önünde ilerleyen Ali Köksal S. (38) idaresindeki 07 DG 514 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 250 metre savrulduktan sonra takla atarak ters döndü. 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Günay Y. ile otomobilde bulunan Emir G. (20) ve Abdullah U. (35), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Günay Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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