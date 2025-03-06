Bursa'nın Osmangazi ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre Demirtaş Viyadüğünde seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 ATR 470 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple önündeki TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin olay yerindeki müdahalelerinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.