Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 02.00 sıralarında Haşim İşcan Caddesi üzerinde yaşandı. M.D. yönetimindeki 16 MED 50 plakalı otomobil ile Hasan Tozaykurt idaresindeki plakasız ATV henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan ATV sürücüsü Tozaykurt ağır yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Hasan Tozaykurt, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tozaykurt, burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kaza sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, otomobil sürücüsü M.D.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.