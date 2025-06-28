Bursa’nın İnegöl ilçesinde, evde arızayı gidermek için doğal gaz hattında yapılan çalışma sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kırsal Çitli Mahallesi’nde doğal gaz şirketi ekipleri, bir evin hattındaki arızayı gidermek için çalışma yaparken patlama oldu. Patlama sonucu 36 yaşındaki ev sahibi Halit D. ile şirket çalışanları 32 yaşındaki Hüseyin U., 30 yaşındaki Ömer E. ve 38 yaşındaki Murat T. yaralandı. Vücutlarında 2’nci derece yanıklar oluşan yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi’nde tedaviye alındı. Hattan sızan gaz mahalleye yayıldı; gaz akışı kesilip, sızıntı giderildi.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.