Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi’nde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla "2’nci Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü" etkinliği düzenlendi. Mahalle sakinleri ile çevre yerleşim yerlerinden yoğun katılımın olduğu organizasyonda yaklaşık bin kişiye tavuklu pilav ikram edildi.

YEMEKTEN 3 SAAT SONRA HASTANEYE AKIN ETTİLER

İkram edilen tavuklu pilavı yiyen vatandaşlarda, yemekten yaklaşık 3 saat sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri baş gösterdi. Rahatsızlanan çok sayıda kişi kendi imkanları ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye başvuranların sayısının kısa sürede yaklaşık 100'e ulaştığı, vakaların artabileceği değerlendiriliyor.

JANDARMA VE İLÇE TARIM EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Etkinlikte dağıtılan tavuk ve pilavdan tahlil yapılmak üzere numuneler alındı.

Hastanedeki vatandaşların tedavi süreçleri devam ederken, zehirlenmenin kesin nedeni laboratuvar incelemelerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.