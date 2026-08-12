Bursa’nın Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Yıldız Sokak’ta, 3 katlı bir apartmanda bakımsız halde tutulan kedi ve köpekler nedeniyle mahalle adeta pire istilasına uğradı. Sokağı saran pireler yüzünden zor anlar yaşayan mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla sokağı ilaçlayıp lavanta yağı ile korunmaya çalışırken, vücudunda ısırık ve kabartı oluşan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu. İhbar üzerine adrese giden Yıldırım Belediyesi ekipleri, binada insanlık dışı manzarayla karşılaştı.

1'İ ÖLÜ ÇOK SAYIDA HAYVAN KURTARILDI

Ekiplerin apartmanda yaptığı incelemelerde, giriş katta 1’i ölü olmak üzere uygunsuz şartlarda tutulan 1 köpek, 1 kedi ve 15 tavuk tespit edildi. Açlık ve bakımsızlık nedeniyle acil müdahale gerektiren hayvanlar, belediye ekiplerince evden çıkarılarak Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi ve hemen tedavi altına alındı.

DEHŞET EVİNİN İÇİDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Hayvanların kurtarılmasının ardından ekiplerin binaya ilk girdiği anlara ait cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hayvanların pislik içinde, havasız ve sağlıksız ortamlarda tutulduğu net bir şekilde gözler önüne serildi. Ekipler, tahliyenin ardından pire istilasına karşı tüm binada geniş çaplı ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.