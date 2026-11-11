Bursa'da atış yapmak için poligona giden bir kişi, silahı başına doğrultarak intihar girişiminde bulundu. O sırada yanında bulunan atış eğitmeni ve poligon görevlisi, hızlı müdahaleleriyle olası bir faciayı önledi.

SON ANDA MÜDAHALE ETTİLER

Atış sırasında silahı başına doğrultan kişiyi fark eden eğitmen ve görevli, vakit kaybetmeden harekete geçti. Silahın ateşlenmesini önleyen ikili, kişinin tetiği çekmesine engel olarak olayı son anda kontrol altına aldı.

Olayda olası bir can kaybının önüne geçilirken, yaşanan korku dolu anlar poligonda bulunanlara büyük panik yaşattı.