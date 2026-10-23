Bursa'nın Yıldırım ilçesi Gökdere Bulvarı üzerinde gece saat 03.30 sıralarında hareketli ve ilginç anlar yaşandı. 16 ATK 997 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Anıl Ç., yolda uygulama yapan polis ekiplerini fark edince panikleyerek kaçmaya çalıştı.

KAYTARMA ÇABASI TRAFİK LAMBASINDA SON BULDU

Polisin "dur" ihtarına uymayarak gaza basan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki trafik lambasına çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta ve trafik lambasında hasar meydana geldi.

1,54 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI: "BABAMDAN HABERSİZ ÇALDIM"

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı alkol testinde sürücü Anıl Ç.’nin 1,54 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkolmetreyi üfledikten sonra ceza yiyeceğini anlayan sürücünün polislere, "Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin" diyerek sergilediği tavırlar dikkat çekti.

SERVET DEĞERİNDE REKOR CEZA

Alkollü araç kullanmak, polisin 'dur' ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek ve çeşitli kural ihlallerinden dolayı Anıl Ç.’ye toplamda 420 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el konulan ve aracı bağlanan sürücü, gerekli adli ve idari işlemlerin tamamlanması amacıyla polis merkezine götürüldü.