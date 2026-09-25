Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Sağlıkçılar Kooperatifi’ adı altında konut yapma vaadiyle para toplandığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

KOM ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin kooperatifin yükümlülüklerini yerine getirmediği ve bazı işlemlerde ‘banka veya diğer kurumları araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘zimmet’ suçlarının işlendiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin 5 ayrı eylemde şu ana kadar 160 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.

KOOPERATİF HESABINDAN 1,4 MİLYAR TL AKTARIM İDDİASI

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, kooperatif hesabında bulunan yaklaşık 1 milyar 400 milyon liranın şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Bursa merkezli 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda M.A., T.B., A.O.Ö., B.G., Ö.Ö., G.Ö., M.T.Ç., E.A., S.D., A.B., M.N.B. ve Y.Ç. isimli 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ARAMALARDA 300 BİN TL NAKİT ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adresleri ile kooperatif binalarında yapılan aramalarda; genel kurul ve karar defterleri, para transferlerine ilişkin belgeler, şirket sözleşmeleri, çok sayıda kaşe ve dijital materyal ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 300 bin lira nakit para bulundu. Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.