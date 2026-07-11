Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli şehirlerde merdiven altı yöntemlerle üretilen sahte alkolün piyasaya sürülmek üzere Bursa’ya getirileceği yönünde istihbarat aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli aracı teknik ve fiziki takibe aldı.
Kente giriş yapmak üzere olan araç, İstanbul-Bursa otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan detaylı aramalarda 370 şişe sahte içki, 600 litre etil alkol, doluma hazır vaziyette 80 boş içki şişesi, 40 adet sahte bandrol, 100 adet şişe kapüşonu ve 45 adet şişe kapağı ele geçirildi.
Sahte alkol ve üretim malzemelerini taşıdığı belirlenen H.Y. isimli şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.