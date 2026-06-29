Bursa’nın Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi'nde gece saatlerinde bir araç yangını meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında seyir halinde olan otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

SÜRÜCÜ DUMANLARI FARK EDEREK ARACI DURDURDU

Taner K. yönetimindeki 80 GS 994 plakalı otomobilden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Taner K., aracını hemen durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.