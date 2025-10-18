Bursa’nın İnegöl ilçesinde köprülü kavşaktaki yeşil alanda, 25 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşaktan geçenler yeşillik alanda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 25 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, Cumhuriyet savcılığı incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cesedin kimliği araştırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.