Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliği tehdit eden organize suç yapılanmalarına karşı düğmeye bastı.

3 İLÇEDE 12 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından hareket geçen ekipler; Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, bu silahlara ait binlerce fişek ile çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.