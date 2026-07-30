Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında ölümlü bir silahlı olay meydana geldi. Bir evden silah sesi yükseldiği yönündeki ihbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 32 yaşındaki Buse Taşer'in göğsünden tabancayla vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Buse Taşer'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili 1 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınırken, adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.