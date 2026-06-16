Kaza, gece saatlerinde Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kavşağı’nda meydana geldi. Yasin E. (21) idaresindeki 16 PU 747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak ters döndü. Kazayı gören yol kenarındaki köfte işletmesinin sahibi ve çalışanları, yaralı sürücünün yardımına koştu. Araçtan çıkarılan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yasin E., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndüğü anlar yer aldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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