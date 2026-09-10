Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi 1’inci Küçük Aralık Sokak’ta dün gece saat 23.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeki bir ticari taksiden üst üste silah sesleri yükseldiğini duyan mahalle sakinleri durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. POLİS TAKSİYİ KISA SÜREDE DURDURDU İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş çaplı tarama başlatan ekipler, eşkal bilgileri belirlenen ticari taksiyi kısa sürede önünü keserek durdurdu. ÜZERİNDEN VE PARKTAN TABANCA ÇIKTI Taksi içerisinde yolcu konumunda bulunan H.Ç., elindeki kurusıkı tabancayla birlikte polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olay yerinde ve şüphelinin geçiş güzergahında incelemelerini derinleştiren ekipler, çevredeki bir parkta H.Ç.’ye ait olduğu tespit edilen ikinci bir kurusıkı tabanca daha ele geçirdi. Gözaltına alınan H.Ç. işlemleri yapılmak

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