Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörden düşüp, tekerin bacaklarının üstünden geçtiği Murat S. (26) yaralandı.
Alınan bilgiye göre Murat S., 06 LJ 315 plakalı traktörünün arkasına taktığı makineyle Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir tarlada patates ekmeye başladı.
Murat S., bu esnada henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek düştü. Hareket halindeki traktör, Murat S.'nin bacaklarının üzerinden geçti.
Murat S., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çiftçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.