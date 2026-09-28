UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçta Türkiye ile İtalya, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşılaştı.
İtalyanlar 9, 22 ve 27. dakikada bulduğu gollerle 3-0 öne geçti. Bursa'da maçı izleyen taraftarlar oynanan oyuna ve skora isyan etti.
Taraftarlar Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etti.
'VİLLA VERSENE HACIOSMANOĞLU'
Dünya Kupası sonrası büyük tartışma yaratan villa olayını da taraftar unutmadı. Bursa'daki taraftarlar, “Villa versene, villa versene, Hacıosmanoğlu villa versene.” tezahüratında bulundu.