Bursa'da taraftar isyan etti! TFF ve Montella istifaya davet edildi

A Milli Takımımız, Bursa'da İtalya ile kozlarını paylaştı. 27 dakikada 3-0 geriye düşen ay-yıldızlılarda taraftar isyan etti. Ay-yıldızlı taraftarlar hep bir ağızda Montella ve TFF'yi istifaya davet etti.