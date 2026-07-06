Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Bursa'nın İznik ilçesinde, 2020 yılında bir inşaatın temel kazısı sırasında gün yüzüne çıkarılan Roma dönemi hamam kalıntıları ilgisizlik nedeniyle kaderine terk edildi. Koruma altına alınmayan ve çevre düzenlemesi yapılmayan tarihi alan, bugün çöplerle kaplı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

KAZIYLA ORTAYA ÇIKTI

2020 yılında Atatürk Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında gün yüzüne çıkarılan Roma dönemi hamam kalıntıları, İznik'in zengin kültürel mirasını gözler önüne serdi. İznik Müze Müdürlüğü'ne bağlı arkeologlar ile sanat tarihçilerinin yaklaşık 600 metrekarelik alanda yürüttüğü kazı ve incelemelerde, kalıntıların Roma dönemine ait bir hamam yapısı olduğu belirlendi. Ancak aradan geçen yıllara rağmen alanın koruma altına alınmaması, çevre düzenlemesinin yapılmaması ve bakımsız bırakılması, önemli arkeolojik mirasın her geçen gün daha fazla tahrip olmasına yol açıyor.

TARİHİ MİRAS GÖZ GÖRE GÖRE YOK OLUYOR

Ortaya çıkarılmasının üzerinden geçen yıllara karşın tarihi alanın korunmasına yönelik somut bir adım atılmadı. Herhangi bir koruma önlemi alınmayan, çevre düzenlemesi yapılmayan ve düzenli bakımı sağlanmayan kalıntılar, zamanla çöplerin biriktiği bir alana dönüştü. Bölgedeki bu ihmal, hem kültürel mirasın geleceği hem de İznik'in turizm potansiyeli açısından endişe yaratıyor.

TARİHİ YAPILARIN HEMEN YANINDA

Roma dönemi hamam kalıntıları, Bizans İmparatoru II. Theodoros Laskaris tarafından 1255-1256 yıllarında yaptırılan Aziz Tryphonos Kilisesi'nin yaklaşık 50 metre yakınında bulunuyor. Aynı tarihi güzergâhta yer alan iki önemli kültürel mirastan biri olan hamam kalıntılarının korunmaması, uzmanlar ve yurttaşlar tarafından önemli bir eksiklik olarak değerlendiriliyor.

VATANDAŞLARDAN ÇAĞRI

Tarihi alanı ziyaret eden yurttaşlar, böylesine önemli bir kültürel mirasın çöpler içinde bırakılmasının İznik gibi dünya tarihine yön vermiş bir kente yakışmadığını belirtti. Yetkililere çağrıda bulunan yurttaşlar, alanın bir an önce temizlenmesini, koruma altına alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılarak kültür turizmine kazandırılmasını istedi.