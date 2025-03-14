Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak 2 metre yükseklikten tarlaya düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan 20 yaşındaki Yusuf Can S. idaresindeki 26 AKV 246 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 metre yükseklikten tarlaya düştü.
Takla atarak ters duran otomobilden kendi imkanıyla çıkan sürücü, yardım istedi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.