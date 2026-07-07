Bursa'nın İznik ilçesinde vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları belirlenen bir gruba yönelik tefecilik operasyonu düzenlendi. İznik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen adreslere düzenlenen baskınlar neticesinde 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç sağladığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen emniyet güçleri, zanlıların ikamet ve iş yeri adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında M.A, E.A, U.T, U.D, A.D, S.S. ve M.C. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

ÇOK SAYIDA ÇEK, SENET VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde arama gerçekleştiren polis ekipleri, suç unsuru oluşturabilecek çok sayıda doküman ve materyale el koydu. Yapılan aramalarda çok sayıda çek ve senet, tapu senedi, 576 bin 700 lira nakit para, tabanca, fişek ile dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki ifade ve kurumsal işlemleri sürüyor.