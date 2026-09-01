Yangın, saat 00.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1’inci Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikanın çatısından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, fabrikanın çatısında çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede tamamen söndürüldü. MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ Yangın nedeniyle tekstil fabrikasında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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