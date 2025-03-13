Bursa'nın İznik ilçesinde TIR’la çarpışan traktörün sürücüsü Seyfettin A. yaralandı.
Alınan bilgiye göre İznik-Sakarya yolu BUSKİ şantiyesi önünde seyir halinde olan Fahrettin A. idaresindeki 16 AVM 369 plakalı TIR ile Seyfettin A. yönetimindeki 16 BBG 59 plakalı traktör henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktörden düşen sürücü Seyfettin A. yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerin yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alınan Seyfettin A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Traktörden yola dökülen yağ ve mazot temizlenerek yol trafiğe açıldı.