Bursa’da 17 Mayıs günü saat 10.00 sıralarında Orhaneli yolu Doğancı Tüneli’nde yürekleri dağlayan bir kaza meydana geldi. Orhaneli ilçesinde düzenlenen motosiklet festivaline katılmak üzere oğlu C.B. (13) ile birlikte yola çıkan motosiklet grubu başkanı ve seslendirme sanatçısı Ali Bilensir (52) idaresindeki 16 BRL 633 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Bilal Ç. yönetimindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Ali Bilensir ve oğlu yola savruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrollerinde sürücü Ali Bilensir’in yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan oğlu C.B. ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. İki çocuk babası Bilensir’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Emirsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

OTOMOBİL BİR ANDA KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Tamamlanan soruşturmanın ardından kazaya ait tünel güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Bilal Ç. idaresindeki otomobilin seyrindeyken bir anda kontrolünü kaybedip karşı şeride geçtiği ve Ali Bilensir’in kullandığı motosiklete kafa kafaya çarptığı görüldü. Motosikletin tünel duvarına savrulduğu anlar da kayıtlara yansıdı.

EŞİ VE DİĞER OĞLU KAZAYA TANIK OLDU

Kameraya yansıyan en acı detay ise arkadan gelen aile üyelerinin yaşadığı feryat oldu. Kendisi gibi motosiklet tutkunu olan eşi Figen Bilensir (40) ile diğer oğlu G.B.’nin (15) hemen arkadaki motosikletle gelirken kazayı anbean gördükleri aktarıldı. Durup sinir krizleri geçiren acılı annenin çevredeki sürücülerden yardım istemeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alınıp tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Ç.’nin ise bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği öğrenildi.