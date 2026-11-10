Kaza, saat 09.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi'nde meydana geldi. Baran Y. (23) yönetimindeki 03 LB 279 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki fabrikanın duvarına, ardından ağaca çarptı. Kazada sürücü Baran Y. ile araçta bulunan Fırat T. (16), Enes K. (21) ve Sait S. (21) yaralandı.
ARAÇTA SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle minibüste sıkışan yaralılar, çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
16 YAŞINDAKİ YARALININ DURUMU AĞIR
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 16 yaşındaki Fırat T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.