Bursa'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Lütfiye B., yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Olay, Hamidiye Mahallesi Adıyaman Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Bir süredir Lütfiye B.'den haber alamayan yakınları, saat 18.30 sıralarında eve geldi. Kapının açılmaması üzerine yanlarında bulunan yedek anahtarla içeri giren yakınları, yaşlı kadını yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Lütfiye B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede kesici alet ya da ateşli silah izine rastlanmadı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Lütfiye B.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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