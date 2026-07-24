İsmetiye Mahallesi İstiklal Sokak’taki 2 katlı evin ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından evde yapılan incelemede Erkut Şentürk’ün (30) hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk’ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.