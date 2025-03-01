Bursa Yıldırım'da , 3 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle binanın giriş katında mahsur kalan Suriyeli aileden 2'si çocuk 4 kişi, çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Dumandan etkilenen aile, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangın sonucu daire tamamen kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.