Bursa'nın İznik ilçesinde, Sedat A. (55) idaresindeki 16 H 1803 plakalı yolcu minibüsü, İznik-Orhangazi kara yolu Çakırca Mahallesi mevkisinde devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, minibüste bulunan yolculardan 52 yaşındaki Melike Bingöl'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 12 yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Melike Bingöl'ün cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.