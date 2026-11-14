Kaza, saat 04.00 sıralarında Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı’nda meydana geldi. Batuhan S. yönetimindeki 16 BTU 40 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Yunus A. idaresindeki 16 BCJ 817 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da farklı yönlere savruldu. MOTOSİKLET DE KAZAYA KARIŞTI Kazanın ardından aynı yönde seyreden Yunus Emre A. yönetimindeki 16 ABE 468 plakalı motosiklet, 16 BCJ 817 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada Yunus A. ile motosiklet sürücüsü Yunus Emre A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 1.78 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Batuhan S.’nin 1.78 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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