Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda seyir halinde bulunan 32 yaşındaki Harun K. idaresindeki 16 KKK 51 plakalı motosiklete, arkasından gelen ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen bir otomobil çarparak olay yerinden kaçtı.
Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosiklete, arkasından gelen 33 yaşındaki Muhammed S. yönetimindeki 16 BIS 445 plakalı otomobil de buzlanma nedeniyle kayarak çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Harun K. ile arkasında bulunan Merve C., yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.