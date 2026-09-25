Bursa'nın Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde 28 Ocak günü meydana gelen ve Türkiye gündemini sarsan kan dondurucu vahşetin yargı süreci tamamlandı.

KAYIP İHBARINDA BULUNUP POLİSİ YANILTMAYA ÇALIŞTI

Adalet Uzunoğlu (69), 30 Ocak tarihinde polis merkezine giderek emekli polis memuru eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nun (77) kapı ziline bakmak için alt kata indiğini ve bir daha geri dönmediğini söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri; kayıp şahsın cüzdanı, kimliği ve cep telefonunun evde olduğunu gördü. Evin girişinde, prizlerde ve mutfaktaki kesici aletlerde kan ve doku izlerine rastlanması üzerine soruşturma derinleştirildi.

CESEDİ 15 PARÇAYA AYIRIP ÇÖP KUTULARINA ATTI

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemelerde, evdeki kan izlerinin Ali Fuat Uzunoğlu'na, satır ve bıçaktaki parmak izlerinin ise eşi Adalet Uzunoğlu'na ait olduğu kesinleşti. Gözaltına alınan Uzunoğlu ifadesinde, eşinin merdivenlerden düşerek öldüğünü öne sürüp "Üzerime kalır diye korktum. Satır ve bıçakla parçalara ayırıp farklı çöp kutularına attım" sözleriyle suçunu itiraf etti. Şüpheli kadın Nisan ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİ TIP RAPORU: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor mahkemeye ulaştı. Raporda sanığın akıl sağlığının tamamen yerinde olduğu belirtildi. Raporun okunmasının ardından söz verilen sanık Adalet Uzunoğlu ağlayarak, "Ben cezaevinde kalamıyorum, ev hapsi istiyorum" dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'Eşe karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Adalet Uzunoğlu'nu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Sanığın eylemden sonra cesedi parçalayarak yok etmeye çalışmasını göz önünde bulunduran heyet, cezada hiçbir iyi hal indirimi uygulamayarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.