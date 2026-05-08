Olay, 7 Mayıs Perşembe günü saat 01.45 sıralarında Fetihtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Bursa’da yaşayan Kadir K., İstanbul’a gelerek eski sevgilisi Esin A.’yı tabancayla vurdu.

Şakağından yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Esin A.’nın bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kadının ifadesinde, saldırıyı eski erkek arkadaşı Kadir K.’nin gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırı anında Kadir K.’nin kadını kovaladığını ve olayın ardından taksiyle kaçtığını tespit etti. Görüntülerde yaşananlar da kayda geçti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan ve daha önce 3 suç kaydı olduğu belirlenen Kadir K., emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan adliyeye sevk edildi.