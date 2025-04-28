BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/993 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara, bilirkişi raporuna ve imar cevap yazısınaesatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/993 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, ORHANBEY Mahalle/Köy, 5827 Ada, 80 Parsel, BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE özetle; Bursa Şehir Merkezinde Kapalı Çarşı adı ile bilinen eski yapı niteliğinde olan alan içerisinde yer almaktadır. Bölgede altın gümüş mağazaları, ayakkabı ve kıyafetçiler gibi satış alanlarının bulunduğu yapıda Sahaflar İçi Düğün Çarşısı olarak belirtilen alanda bulunmaktadır. Belirtilen alanda karşılıklı dükkanlar bulunmaktadır. Taşınmazda yerinde yapılan incelemede kullanıcının belirttiği üzere mevcut dükkânın kuzeyinde kalan komşu dükkân ile aralarındaki duvarın kaldırılarak iki dükkânın tek dükkân olarak kullanıldığı belirtilmiştir. Belirtilen dükkân alanının tekrar oluşturulabilmesi için kaldırılan duvarın örülmesi gerekmektedir. Bahse konu alanın zemini laminant parke kaplama duvarları sıva üzeri boyalıdır. Cephesinde vitrin cam uygulaması bulunmaktadır. Katlar arası merdiveni ahşap parke kaplamadır. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; yerinde yapılan ölçümlerde (onaylı ruhsat projesi verisi bulunmamaktadır) katlarının toplam net kullanım alanı 34,66 m², katların toplam faydalı kullanım alanı (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 34,66 m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı 36,40 m² olarak hesaplanmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel yaklaşık yürüme mesafesinde Ulucamiye 45 m cephe, Atatürk Caddesine 140 m ve Cumhuriyet Caddesine ise 200 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 500 m uzaklıkta bulunmaktadır. Taşınmaz kaydında “BU PARSEL ÜZERINDEKI BINA AYNI ADA 3,54 M2 VE 85 NOLU PARSELE 3,69 M2 79 NOLU PARSEL ÜZERINDEKI BINA BU PARSELE 11,63 M2 TECAVÜZLÜDÜR.” Şerhi ve “Beyan; ESKI ESER 12/06/1978 Y:3012,” şerhi vardır. Bu şerhler baki kalacaktır. Adresi : Nalbantoğlu Mahallesi, Eski Sahaflar Çarşısı Sokak, No:5Osmangazi / BURSA Yüzölçümü : 21,2 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kentsel sit alanı dahilinde geleneksel ticaret alanlarında kalmakta olup, bu parsellerde onarım ve yeni yapılanma konusunda bireysel taleplere Koruma Kurulu kararı ile izin verilebilecektir. Yapılan arşiv araştırmasında söz konusu taşınmaza ait yapı ruhsat kaydına rastlanmamıştır Kıymeti : 28.700.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 11:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 11:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 11:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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