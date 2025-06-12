BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/104 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara, bilirkişi raporuna ve imar cevap yazısına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/104 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İş bu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, ALAADDİN Mahalle/Köy, 4742 Ada, 4 Parsel, BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE özetle: Parsel üzerindeki iki adet yapının, mimari projesi ve yapı ruhsatı bulunmamaktadır. Parselin cepheli olduğu, Alaaddin Cami Caddesi'nin 2025 Yılı Arsa Rayiç Değeri 2.544,93 TL/m2, 1.Kısa Sokak'ın 2025 Yılı Arsa Rayiç Değeri 1.781,46 TL/m2 dir. 1.Kısa Sokak 11 Dış Kapı Nolu Yapının Halihazır Durumu Yapı, dış duvarları kısmen taş, kısmen tuğla, iç bölme duvarları, tabliye ve çatı bulunmayan, üzeri açık, harap vaziyette, eskiden konut olarak kullanılmış 2 katlı metruk bir yapıdır yapı ve enkaz değeri bulunmamaktadır. Yapı oturma alanı 75 m2 dir. Yapının projesi ve yapı ruhsatı bulunmamaktadır. Alaaddin Cami Caddesi 23 Dış Kapı Nolu Taşınmazın Özellikleri: fiili durumda zemin kat, 1.kat, 2.kat. 3.kat ve çatı katından müteşekkil B.a. Karkas iskeletli konut amaçlı bir yapıdır. *Zemin kat, 1. Kat, 2. Katlarda birer adet normal daire, 3.ve Çatı katında bir adet dubleks daire olmak üzere, binada toplam 4 adet daire mevcuttur. Zemin katta ayrıca kapalı oto garaj mevcuttur. *Daireler, zemin katta 1+1, 1.2. Katlarda2+1 niteliklidirler.*Dubleks dairede alt katta büyük alanlı giriş holü, salon, oda, mutfak, tuvalet ve balkon, üst katta salon, banyo ve teras mevcuttur. *Daire kapıları çelik, iç kapılar melamin kaplama, pencereler renkli pvc doğramadır. *Döşemeler oturma mahallerinde laminat parke, ıslak alanlarda seramik kaplamalıdır. *Mutfakta mermer tezgah ve akrilik dolap, banyoda duş, klozet ve lavabo mevcuttur. *Salon tavanında ışık bandı ve ışık havuzu teşkil olunmuştur.*Isınma doğalgaz kombi sistemdir.*Yapı tadilat görmüş olup, yıpranma payı % 25 olarak değerlendirilmiştir.*Taşınmazın yapı ruhsatı mevcut olmayıp, kat mülkiyeti ve bağımsız bölüm teşkiline geçilmemiştir.*Yapı alanı, zemin katta 134 m2, 1.katta 134 m2, 2.katta 134 m2, 3.ve çatı katında 230 m2 olmak üzere toplam 632 m2 dir. Bursa İlinin eski yerleşim mahallinde yer almakta olup, yer yer dar ve kısmen de rampa sokak ve caddeler ile ulaşılır konumdadır. Taşınmazda kat irtifakı ve kat mülkiyetine geçilmemiş ve dolayısıyla bağımsız bölüm teşkili yapılmamış olup bu itibarla dairelerin arsa payları da teşkil olunmamış ve tapuya işlenmemiş durumdadır. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanına eklibilirkişi raporunda açıklanmıştır.TAŞINMAZ KAYDINDA "KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞIDIR" şerhi vardır. Bu şerh baki kalacak olup tüm hukuki vecaibi kabul etmiş sayılacaktır. Adresi : Alaaddin Mah. Alaaddin Cami Cad. No. 23 Alaaddin Mah. 1.Kısa Sok. No.11 Osmangazi / BURSA Yüzölçümü : 257,19 m2 İmar Durumu :1/1000 ölçekli Selimiye Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kısmen Sivil Mimarlık Örneği Yapı alanında kısmen de 123.00 m2 taban alanlı 3 kat konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 14.413.575,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 10:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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